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30 января, 23:45

Газизов допустил, что рано или поздно уйдет из футбола в бизнес

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что получает только пассивный доход с принадлежащего ему бизнеса.

«Бизнес есть, но это больше пенсионерский вариант, все на аутсорсинге. Мне отдают определенный процент — и все. Поэтому что если заниматься, то надо самому, а это займет все время. Бизнес не должен иметь пустоты.

Завязать с футболом? Все возможно. Может получиться так, что возникнут новые вызовы. Нельзя сказать, что всю жизнь буду в футболе. Завтра меня уволят откуда-то и скажут, что никому не нужен. Сидеть без дела я не буду», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Газизов работает в махачкалинском клубе с лета 2023 года. Ранее он занимал должность генерального директора в «Уфе» и московском «Спартаке».

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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