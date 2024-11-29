Газизов допустил уход вратаря Волка в зимнее трансферное окно

Сегодня, 20:37
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере голкипера Давида Волка.
— Сообщалось, что «Спартак» интересуется вашим голкипером Давидом Волком. Представляете ли такой расклад, что он покинет команду уже зимой?
— Все возможно. Игрок прогрессирует, много работает вместе с тренерским штабом. В принципе вся команда проявляет себя. Штаб тоже хорошо работает. Это дает основание многим клубам смотреть за ними. Могу сказать, что официальных предложений ни по одному игроку пока нет.
— Вероятно, зимой будут.
— Посмотрим. Что сейчас об этом говорить? Впереди у нас игра с «Факелом», пока все мысли только о ней.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Волк может заменить Александра Селихова в «Спартаке».