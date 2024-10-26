Газизов — о решении ЭСК РФС: «Пусть в решениях будет последовательность. Все ошибаются, и мы в своих оценках тоже можем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на то, что ЭСК РФС признала верными два решения арбитра Сергея Иванова в матче 12-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА (0:1).

«Думаю, в футболе это будет повторяться. Если такие решения будут приниматься все время, почему нет? Объяснили нам...Пусть в решениях будет последовательность. Все ошибаются, и мы в своих оценках можем ошибаться. Мы не говорим, что мы правы. ЭСК нам ответила», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее «Динамо» обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу Иванова в эпизодах с пропущенным голом в свои ворота на 56-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 61-й минуте матча.