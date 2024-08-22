Газизов: «Мы счастливы, что Джавад выбрал махачкалинское «Динамо» — нам удалось повторить условия больших клубов»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как клубу удалось приобрести иранского полузащитника Мохаммаджавада Хоссейннеджада.

«Почему Джавад выбрал именно «Динамо» Махачкала? Сложно сказать как-то с ходу. Это был недешевый трансфер для нас, нам удалось повторить условия больших клубов, и мы счастливы, что он выбрал именно нас. Наверное, Джавад выбрал нас, потому что в Дагестане ему проще адаптироваться — культура, религия, которая близка ему. За ним действительно пристально следили и следят скауты европейских клубов. Но сегодня это наш игрок, и мы очень рады», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Хоссейннеджад с 15 лет находился в системе «Сепахана». 9 августа он подписал контракт с «Динамо», за которое дебютировал в матче 5-м тура РПЛ против «Ахмата» и забил гол в этой игре.