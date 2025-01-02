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Сегодня, 14:45

Газизов назвал 2024 год хорошим для российского футбола

Владислав Маслов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил 2024 год в контексте российского футбола.

«Надо все позитивно воспринимать в любом случае, какие бы не были ситуации. Все равно сыграли несколько матчей, забили много голов, радовали своих болельщиков... Клубы радуют, а иногда огорчают своих болельщиков. Футбол — это такая игра, которая не может приносить только радость. Она должна приносить определенные переживания. За эту непредсказуемость мы и любим игру.

Думаю, год прошел очень хорошо, надо верить, что в следующем году у нас будут более интересные матчи для сборной. Будет много борьбы в РПЛ и первой лиге. Главное, чтобы болельщики приходили на стадион и смотрели футбол по телевизору или компьютеру», — заявил Газизов «РБ Спорт».

«Динамо» занимает 11-е место в таблице чемпионата России после 18 туров, набрав 17 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Шамиль Газизов
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