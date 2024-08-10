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Сегодня, 19:45

Газизов назвал сильные качества иранского новичка команды Хосейннеджада

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не скрывает, что в клубе возлагают большие надежды на полузащитника из Ирана Мохаммаджавада Хосейннеджада.

«Очень хороший игрок, с набором футбольных качеств: резкий, двигает мяч вперед, очень хорошо думает, левая нога. Все прекрасно. Какие клубы опередили в борьбе за него? Мы не опередили, просто так получилось. О нем все знают. Это молодой футболист, надеждой Ирана считается этот мальчик. А говорить, что мы кого-то опередили, это будто мы у кого-то выиграли. Я не хочу сегодня такими эпитетами двигать», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» 9 августа объявило о подписании Хосейннеджада. Контракт 21-летнего футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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