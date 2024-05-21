Сегодня, 12:09
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер Георгия Джикии.
«По поводу возможного трансфера Джикии отвечал и Гаджи Муслимович Гаджиев. Повторю одно: в футболе, как и в жизни, возможно все. Никогда не говори никогда! Футболист такого уровня — это всегда большое подспорье для любой команды», — сказал Газизов «СЭ».
30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.