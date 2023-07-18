Газизов — об уходе из «Спартака»: «Мне сказали, что Попов будет спортивным директором. Я ответил — так не будет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о своем уходе из «Спартака»

— Вы поняли приглашение Дмитрия Попова на пост спортивного директора? Это ведь, по сути, дублирования позиций с вашей.

— Я же поэтому и ушел. Мне сказали, что он будет спортивным директором, я ответил — так не будет. Сказали подписать (приказ о приеме на работу), сказал — не буду. И его подписали после моего увольнения. Это был камень преткновения. Лично к Диме нет претензий, он нормальный парень. Вопрос в другом — он мне сказал, что если будет спортивным директором, то напрямую работает с владельцем. А как генеральный директор тогда? Швейцар. Я все понял, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из московского клуба 55-летний специалист вернулся в «Уфу», которую покинул в этом году. В июле Газизов стал гендиректором махачкалинского «Динамо».