Газизов — о работе в «Спартаке»: «Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре»

Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов высказался о работе в «Спартаке».

«Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно. Сказали бы, что это не его рука, не тот договор, я сам написал... Это же смешно. Все же говорят — Урунов, Кокорин, выдумывают истории. Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре. То, что они в «Спартаке» не заиграли, виноват, оказывается, гендиректор. А Мозес заиграл, но, оказывается, его Зарема привезла. Я пришел, когда команда была на седьмом месте, а уходил — на первом. Это случайно?» — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из московского клуба 55-летний специалист вернулся в «Уфу», которую покинул в этом году. В июле Газизов стал гендиректором махачкалинского «Динамо».