Газизов опроверг информацию об интересе махачкалинского «Динамо» к Зорину

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.

Ранее об интересе к 20-летнему игроку со стороны махачкалинцев сообщал Metaratings.

«Хорошо знаю этого игрока, но по нему интереса нет. Все может быть, но пока никаких переговоров мы не ведем», — сказал Газизов «СЭ».

В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.