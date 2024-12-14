Газизов опроверг информацию об интересе махачкалинского «Динамо» к Зорину

Сегодня, 17:09
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.
Ранее об интересе к 20-летнему игроку со стороны махачкалинцев сообщал Metaratings.
«Хорошо знаю этого игрока, но по нему интереса нет. Все может быть, но пока никаких переговоров мы не ведем», — сказал Газизов «СЭ».
В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.