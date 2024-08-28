Газизов — о встрече с Мажичем: «У всех клубов накопились вопросы»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о предстоящей встрече с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

«У всех клубов накопились вопросы. Давайте дождемся встречи и посмотрим, что из этого выйдет. РФС видит, происходят какие-то действия и надо реагировать на вещи, которые случаются в российском футболе. Они как организация отреагировали, им только честь и хвала за это», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что хотел бы обсудить с Мажичем судейство. Также клуб на официальном сайте опубликовало открытое письмо, в котором раскритиковал качество работы арбитров.