Газизов: «Если Махачев готов помочь махачкалинскому «Динамо», мы только за»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на слова чемпиона UFC Ислама Махачева, который заявил, что готов финансово помочь клубу.

Махачев нанес символический удар по мячу перед матчем махачкалинского «Динамо» против «Спартака» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

«Давайте зимой к этому подойдем. Если Ислам готов, мы будем только за. Это общее дело, продвигать футбол в Дагестане надо всем вместе. У нас скромный, но достаточный бюджет», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 9 очками после 8 туров.