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Сегодня, 21:55

Газизов ответил на вопрос о финансовой ситуации в махачкалинском «Динамо»

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Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос по поводу финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

«Финансовая ситуация в клубе? Хорошая. У нас достаточный бюджет для того, чтобы чувствовать себя комфортно», — заявил Газизов в эфире нового стадионного шоу «Локомотив Live» на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

После четырех туров РПЛ «Динамо» занимает 13-е место в таблице, набрав два очка.

В следующем матче махачкалинская команда сыграет в гостях с московским «Динамо». Встреча пройдет 14 августа в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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