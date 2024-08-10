Газизов ответил на вопрос о финансовой ситуации в махачкалинском «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос по поводу финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

«Финансовая ситуация в клубе? Хорошая. У нас достаточный бюджет для того, чтобы чувствовать себя комфортно», — заявил Газизов в эфире нового стадионного шоу «Локомотив Live» на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

После четырех туров РПЛ «Динамо» занимает 13-е место в таблице, набрав два очка.

В следующем матче махачкалинская команда сыграет в гостях с московским «Динамо». Встреча пройдет 14 августа в Москве.