Газизов о трансферах махачкалинского «Динамо»: «Можно облизываться на Дзюбу и Миранчука, но мы идем своим путем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что появление в команде полузащитника Антона Миранчука и нападающего Артема Дзюбы маловероятно.

«Учитывая уровень этих игроков, облизываться на них можно, но мы двигаемся своим путем. Миранчука в «Динамо» не будет? Все может быть. Я скажу, что его не будет, а он — раз — и появился. Это игроки высокого уровня. Конечно, они усилили бы команду. Есть ли у нас возможности по ним? Маловероятно», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Махачкалинское «Динамо» проведет первый матч в РПЛ в сезоне-2024/25 21 июля на выезде против «Химок».