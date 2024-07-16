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Сегодня, 04:49

Газизов о трансферах махачкалинского «Динамо»: «Можно облизываться на Дзюбу и Миранчука, но мы идем своим путем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что появление в команде полузащитника Антона Миранчука и нападающего Артема Дзюбы маловероятно.

«Учитывая уровень этих игроков, облизываться на них можно, но мы двигаемся своим путем. Миранчука в «Динамо» не будет? Все может быть. Я скажу, что его не будет, а он — раз — и появился. Это игроки высокого уровня. Конечно, они усилили бы команду. Есть ли у нас возможности по ним? Маловероятно», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Махачкалинское «Динамо» проведет первый матч в РПЛ в сезоне-2024/25 21 июля на выезде против «Химок».

Источник: РБ Спорт
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