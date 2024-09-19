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Судейство

Сегодня, 13:20

Газизов о знакомстве с Мажичем: «Сказали, что если с нашей стороны есть критика, то не в его личный адрес»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» рассказал о визите главы департамента судейства РФС Милорада Мажича в Махачкалу.

«Мы всегда ждем Милорада Мажича и Павла Каманцева. Они приехали познакомиться с нашей структурой. Вчера мы плодотворно поговорили. Гаджи Муслимович довольно долго общался и с Мажичем, и с Каманцевым. Спасибо им за визит. Мы благодарны, что они посетили Махачкалу. Какое впечатление произвел Мажич? Приятный человек, специалист большого уровня. Мы свои пожелания озвучили, сказали, что если с нашей стороны есть критика, то это не лично в его адрес. Мы все вместе хотим сделать футбол лучше. Поэтому если в чем-то мы видим недостатки, высказываемся, но в нормальной, позволительной форме», — сказал Газизов «СЭ».

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

Александр Дюков. «Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова

ФК Динамо (Махачкала)
Милорад Мажич
Павел Каманцев
Шамиль Газизов

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