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Сегодня, 15:04

Газизов — о возможном переходе Кайседо в «Спартак»: «Этого игрока мы не вели»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что три года назад красно-белым предлагали подписать полузащитника «Индепендьенте Дель Валье» Мойсеса Кайседо.

«Сейчас говорить о том, что Кайседо предлагали за 4-5 миллионов, я бы не хотел. Сумма за этого футболиста явно была выше. Этого игрока мы не вели. Это однозначно», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Дай Ударить» сообщил, что «Спартаку» предлагали подписать нападающего Мозеса Кайседо за 4-5 миллионов евро.

Сегодня известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль» за 127 миллионов евро: полузащитник «Брайтона» сообщил мерсисайдцам, что он хочет перейти только в «Челси», потому что дал слово лондонцам еще весной.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Спартак (Москва)
Мойсес Кайседо
Шамиль Газизов
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