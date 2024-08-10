Газизов — о поражении от «Локомотива»: «Не получилось набрать очки, будем разбираться»

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Проиграли. Приехали сюда с хорошим настроением. Не получилось набрать очки, будем разбираться. Не могу быть доволен игрой команды, когда проигрываем 0:2. Хотел бы поздравить болельщиков «Локомотива» с победой. И нашим болельщикам, которые поддерживают команду, хочу сказать спасибо. Думаю, что скоро мы их обрадуем.

Два очка за четыре тура? Мало. Так получается. Будем работать и двигаться в правильном направлении", — сказал Газизов.

Махачкалинцы потерпели второе поражение в чемпионате России и остаются на 13-й позиции с 2 баллами.

В следующем туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет против ЦСКА 18 августа, клуб из Махачкалы 19-го числа встретится с «Ахматом».