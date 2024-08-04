Газизов назвал ужасным судейство в матче против «Пари НН»: «Такой судья не имеет права работать в РПЛ»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного арбитра матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Ужасное судейство. Такой судья не имеет права работать РПЛ», — сказал Газизов «СЭ».

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.