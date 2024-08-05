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Сегодня, 09:26

Газизов раскритиковал работу судей на матче махачкалинского «Динамо» с «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов считает, что клуб мог находиться выше в турнирной таблице, если бы не ошибки судей. Ранее «Динамо» дома проиграло «Пари НН» (0:1) в матче третьего тура РПЛ.

«Наша команда бьется, мы показываем неплохую игру. Я не могу быть полностью довольным стартом, потому что считаю, что мы могли быть выше в таблице. Мы недосчитались минимум трех очков из-за судейских ошибок», — цитирует Газизова ТАСС.

На данный момент «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка в трех матчах.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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