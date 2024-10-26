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Судейство

Сегодня, 18:08

Газизов — о матче «Динамо» — «Акрон»: «Гол в наши ворота забит с углового, которого не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 13-го тура РПЛ (1:1) против «Акрона».

«Мы не удовлетворены этим результатом. Хорошая игра. Мне кажется, мы сегодня были лучше. Но в футболе так бывает. Хотелось бы отметить, что гол в наши ворота забит с углового, которого не было. Игрок «Акрона» находился в положении «вне игры». Но ошибки бывают. Если бы с углового не забили, никто бы и не заметил. Мы сами пропустили этот гол», — сказал Газизов «СЭ».

На 90+3-й минуте матча второй ассистент судьи Андрей Гурбанов ошибочно не определил положение «вне игры» у футболиста гостей Жилсона Беншимола. Сразу после этого «Акрон» заработал угловой удар, после розыгрыша которого сравнял счет.

«Динамо» поднялось на 11-е место в таблице, набрав 12 очков. «Акрон» расположился на 8-й строчке, имея на свем счету 13 баллов.

ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов

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