Газизов рассказал, что махачкалинское «Динамо» проведет сборы в Махачкале и Кисловодске

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба до возобновления следующего сезона РПЛ.

«11 июня команда соберется в Махачкале, а 20 числа мы отправимся в Кисловодск. У нас эта схема уже обкатана, нам так удобнее. Почти все соперники уже определились. В течение недели опубликуем расписание матчей. Будут ли среди них иностранные клубы? Нет, будут только российские команды», — цитирует Газизова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и впервые в истории вышло в РПЛ.