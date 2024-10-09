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9 октября, 02:47

Газизов рассказал, что «Зенит» предложил помощь в лечении защитнику махачкалинского «Динамо» Сандрачуку, который порвал кресты

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что «Зенит» предложил помощь защитнику команды Александру Сандрачуку, который получил разрыв крестообразной связки колена в матче 11-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Александру завтра предстоит операция, она пройдет в Санкт-Петербурге. Он боец, духом не падает. Пропустит шесть-восемь месяцев. Благодарны «Зениту», они предложили свою помощь, Саша — их воспитанник. Надеемся, что все пройдет хорошо и Саша как можно скорее вернется на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

В сезоне-2024/25 Сандрачук принял участие в 14 матчах «Динамо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт

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