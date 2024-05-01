Газизов рассказал, как махачкалинское «Динамо» готовится к выходу в РПЛ

Гендиректор «Динамо» Махачкалы Шамиль Газизов рассказал, как клуб готовится к выходу в РПЛ.

«Все документы для участия в РПЛ мы подали. Получили отложенную лицензию первой категории для стадиона. Там еще нужно кое-что исправить. Все дорожные карты предоставили. Пока все нормально, в рабочем моменте. Если все будет хорошо, к 15 июня будем готовы к выходу в РПЛ. В любом случае готовим стадион, независимо от того что будет дальше», — цитирует Газизова «РБ Спорт».