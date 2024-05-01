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Сегодня, 17:12

Газизов рассказал, как махачкалинское «Динамо» готовится к выходу в РПЛ

Виктория Кравченко
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Гендиректор «Динамо» Махачкалы Шамиль Газизов рассказал, как клуб готовится к выходу в РПЛ.

«Все документы для участия в РПЛ мы подали. Получили отложенную лицензию первой категории для стадиона. Там еще нужно кое-что исправить. Все дорожные карты предоставили. Пока все нормально, в рабочем моменте. Если все будет хорошо, к 15 июня будем готовы к выходу в РПЛ. В любом случае готовим стадион, независимо от того что будет дальше», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 29 туров команда занимает 2-е место с 52 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-k-15-iyunya-dinamo-mahachkala-budet-gotova-k-vy-hodu-v-rpl/
Шамиль Газизов
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