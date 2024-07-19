Газизов рассказал, когда комиссия проверит «Анжи-Арену» на соответствие нормам РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что комиссия РПЛ проверит работу домашнего стадиона клуба «Анжи-Арену» 20 июля.

«Комиссия РПЛ приедет 20 июля, будут проверять стадион. Сейчас жарко, газон в нормальном состоянии, думаю, что будет все хорошо. По карте болельщика идет хорошая динамика по Дагестану. Систему карты болельщика также будут проверять 20 июля, 23 июля будет прием стадиона, 24-25 июля должны пройти такие тестовые матчи. То есть комиссия РПЛ проверит и газон, и систему карты болельщика», — цитирует Газизова ТАСС.

Ранее сообщалось, что у РПЛ имеются вопросы к дагестанскому стадиону по качеству газона.

«Динамо» Махачкала по итогам сезона-2023/24 впервые в истории вышло в РПЛ, заняв 2-е место в первой лиге. Первый домашний матч команда проведет 4 августа в 3-м туре против «Пари НН».