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Сегодня, 14:32

Газизов рассказал о планах махачкалинского «Динамо» на летние сборы

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» рассказал о датах проведения тренировочных сборов команды.

«11 июня мы собираемся в Махачкале, проходим УМО и начальный этап подготовки. 20-21 июня уезжаем в Кисловодск. За 10 дней до начала чемпионата вернемся в Махачкалу. Во время сборов будем проводить тренировочные игры. Дату и время сообщим позже», — сказал Газизов «СЭ».

Футболисты махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Родиной&raquo;. Сожалеет ли Бердыев о своем решении? Биджиев справился. Махачкала — в РПЛ!

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 61 очко в 34 матчах, и вышло в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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