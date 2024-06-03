Газизов рассказал о планах махачкалинского «Динамо» на летние сборы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» рассказал о датах проведения тренировочных сборов команды.

«11 июня мы собираемся в Махачкале, проходим УМО и начальный этап подготовки. 20-21 июня уезжаем в Кисловодск. За 10 дней до начала чемпионата вернемся в Махачкалу. Во время сборов будем проводить тренировочные игры. Дату и время сообщим позже», — сказал Газизов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 61 очко в 34 матчах, и вышло в РПЛ.