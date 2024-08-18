Газизов: «Махачкалинское «Динамо» заинтересованы в подписании Агаларова»

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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход форварда «Ахмата» Гамида Агаларова.
«Мы заинтересованы в подписании Гамида Агаларова, но надо еще немного подождать. Рассматриваем полноценный трансфер — ко вторнику все уже будет решено», — приводит слова Газизова Sport24.
Агаларов выступает за «Ахмат» с лета 2022 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 4 матча и забил один гол. Агаларов выступал при Газизове в «Уфе».
В сезоне-2021-22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов.