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Судейство

Сегодня, 13:26

Газизов об открытом письме «Динамо» Махачкала к РФС: «Истина простая: не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил «СЭ» мотивацию подачи открытого письма клуба по поводу назначения Яна Бобровского на матч 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки».

В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» уступило дома нижегородскому «Пари НН» (0:1). Игру обслуживал Бобровский.

Вскоре после матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать эпизоды с неназначенными пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент на 78-й минуте с одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.

«Мы выразили свое мнение по отношению к арбитру, который допустил грубейшую ошибку в матче третьего тура и пропустил всего один тур. Мы просим обратить на это внимание, общественности. Получается, что судья может делать ошибки и не страдать. Мы написали открытое письмо, а дальше каждый делает свои выводы. Если ты что-то делаешь, то надо делать это правильно. Истина простая, не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй», — сказал Газизов «СЭ»

После шести туров «Динамо» занимает 11-е место в таблице с пятью очками в активе. В следующем матче чемпионата России махачкалинцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 1 сентября.

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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