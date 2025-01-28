Газизов считает, что Кокорин назвал РПЛ «говном» ради хайпа: «Надо знать Сашу»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего РПЛ «говном».

«Каждое поколение футболистов говорит, что футбол уже не тот. А он двигается и будет двигаться дальше. Верю в российский футбол. Про уровень могут говорить советские футболисты. Но у каждого свое мнение. Не хочу быть оппонентом Саши. Думаю, он сказал это для того, чтобы было больше резонанса. Не брал бы его слова в расчет. Надо знать Сашу. Он никогда не был простым парнем. Думаю, он хотел похайповать», — сказал Газизов «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.