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3 декабря, 23:00

Газизов — о влиянии коррупционного скандала на РПЛ: «Репутационные и денежные потери»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил влияние связанного с судейством коррупционного скандала на РПЛ.

«Репутационные потери, денежные потери. Имиджевые потери. Мы пока даже не можем оценить, что это такое. Спонсоры? У нас в «Динамо» все спокойно», — сказал Газизов «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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