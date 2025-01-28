Газизов считает троллингом слова Кокорина про «Спартак»: «В «Зените» его зарплата была больше»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста красно-белых Александра Кокорина, называвшего «топовым» свой период в московском клубе. По словам игрока, там ему удалось «залутать больше всего бабок».

«Мне кажется, Саша в другом месте заработал больше. В «Зените» его зарплата была больше. Он просто занимается троллингом. Тогда его переход был резонансным. Этим трансфером мы хотели показать «Зениту» свою силу и то, что мы делаем все для того, чтобы быть первыми», — сказал Газизов «СЭ».

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.