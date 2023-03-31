Газизов считает важными победы россиян в нейтральном статусе на международной арене

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.

«Я всегда за спортсменов, за то, чтобы ты на международной арене показал, что ты сильнее — и это победа. Здесь история о чем? О том, что если любой атлет показывает, что он сильнее, то, значит, и мы сильнее. Это просто же, на самом деле. Я спортсменов поддерживаю», — приводит слова Газизова «Газете.Ru».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

?Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.