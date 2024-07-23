Газизов: «Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» на данный момент вряд ли реален»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил вероятность перехода в клуб бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Не удалось пообщаться с Джикией. Мы всегда готовы поговорить. Но пока история с переходом Георгия в Махачкалу вряд ли возможна по ряду причин, которые я бы не хотел называть. Джикия знает о нашем интересе. Если бы реагировал на него, то, наверное, ответил бы на звонок. Он знает лично меня и Гаджи Муслимовича (Гаджиева), но мы не будем ему еще звонить. Еще раз скажу: переход Джикии в «Динамо» Махачкала на данный момент вряд ли реален», — цитирует Газизова Sport24.

По окончании сезона-2023/24 Джикия покинул «Спартак» и стал свободным агентом. В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.