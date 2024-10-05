Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Газизов сообщил, что Нурмагомедов и Махачев готовы провести тренировку с игроками «Динамо»

Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев готовы провести совместную тренировку с игроками команды РПЛ.

«Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев знают, что мы их всегда ждем на матчах. Их приход является для нас большим событием, этим они всегда нам помогают, им большое спасибо за это. На матче Кубка России с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым обговаривали совместную тренировку с футболистами, они не против, просто у каждого свой график», — приводит слова Газизова ТАСС.

После десяти туров чемпионата России «Динамо» располагается на 12-м месте в таблице, набрав десять очков. В следующем матче махачкалинцы сыграют в гостях с «Факелом» 6 октября.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Шамиль Газизов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Сегодня
Вчера
Неделя