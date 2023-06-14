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Сегодня, 16:09

Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: «Мележиков — нормальный управленец»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московского клуба.

«Ничего не хочу пожелать. Он приходил ко мне, когда-то я нанимал его на работу. Нормальный человек, исполнительный, больше ничего не хочу говорить. Он нормальный управленец», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, а в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-melezhikov-normal-ny-j-upravlenets/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Шамиль Газизов
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