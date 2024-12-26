Газизов заявил, что допуск пловцов — хороший знак для российского футбола

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал допуск российских пловцов и атлетов до международных соревнований.

«Я не знаю, стал ли российский футбол ближе к возвращению, но последние тенденции связаны с допуском наших атлетов и пловцов на международную арену. А это хороший знак для футбола. Нам остается только надеяться на допуск. Мы будем делать все, что от нас зависит», — сказал Газизов Metaratings.ru

В декабре 2024 года российские пловцы получили разрешение участвовать в международных соревнованиях, которые проходили в Будапеште. Среди них был 18-летний пловец Мирон Лифинцев, который завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.