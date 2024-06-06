Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:32

Газизов заявил, что Джикия вряд ли станет игроком махачкалинского «Динамо»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что защитник Георгий Джикия вряд ли станет игроком команды.

— Вы общались с Джикией по поводу перехода в вашу команду?

— Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия. Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам, — цитирует Газизова Metaratings.ru.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/gazizov-my-ne-predlagali-dzhikii-pereiti-v-makhachkalinskoe-dinamo-370375/
Георгий Джикия
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Бергвейн, Вейналдум и Гравенберх включены в заявку сборной Нидерландов на Евро
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Самедов рассказал, когда прекратиться гегемония «Зенита» в чемпионате России

Агент Беншенафи поделился мнением о будущем Самуэля Жиго