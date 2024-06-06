Газизов заявил, что Джикия вряд ли станет игроком махачкалинского «Динамо»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что защитник Георгий Джикия вряд ли станет игроком команды.
— Вы общались с Джикией по поводу перехода в вашу команду?
— Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия. Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам, — цитирует Газизова Metaratings.ru.
30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.