Газизов заявил, что Джикия вряд ли станет игроком махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что защитник Георгий Джикия вряд ли станет игроком команды.

— Вы общались с Джикией по поводу перехода в вашу команду?

— Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия. Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам, — цитирует Газизова Metaratings.ru.