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Сегодня, 15:45

Газизов заявил, что Дзюбу вряд ли заинтересует предложение махачкалинского «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что дагестанский клуб не вступал в переговоры с нападающим Артемом Дзюбой.

«Артем — футболист высокого уровня. Думаю, его вряд ли заинтересует наше предложение. Связывались ли мы с ним, чтобы предложить контракт? Нет» — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

Дзюба ранее выступал за «Локомотив», в который перешел зимой 2023 года. В составе москвичей форвард провел 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. 29 мая 2024 года железнодорожники объявили об уходе 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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