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Сегодня, 13:54

Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» не планирует новых приобретений

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб завершил свою работу на трансферном рынке.

«Я думаю, что свою работу на трансферном рынке мы завершили. Новых приобретений не планируется. Как оценим новичков? Давайте немного подождем, ребятам нужно привыкнуть к команде, адаптироваться», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После пяти туров РПЛ «Динамо» набрало 5 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч махачкалинская команда проведет 23 августа против «Рубина».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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