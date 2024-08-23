Газизов: «По Касинтуре были предложения, но он остается в махачкалинском «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получал несколько предложений по Эгашу Касинтуре.

«Эгаш — яркий игрок для нашего чемпионата, и к нему всегда будет интерес. Этим летом у нас были предложения по Эгашу, но мы даже не стали их рассматривать. Эгаш остается», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ангольский футболист выступает за «Динамо» с 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник провел 5 матчей. Его контракт с командой из Махачкалы рассчитан до лета 2026 года.