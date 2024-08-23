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Сегодня, 12:03

Газизов: «По Касинтуре были предложения, но он остается в махачкалинском «Динамо»

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получал несколько предложений по Эгашу Касинтуре.

«Эгаш — яркий игрок для нашего чемпионата, и к нему всегда будет интерес. Этим летом у нас были предложения по Эгашу, но мы даже не стали их рассматривать. Эгаш остается», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ангольский футболист выступает за «Динамо» с 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник провел 5 матчей. Его контракт с командой из Махачкалы рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Эгаш Касинтура
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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