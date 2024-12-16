Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» не вело переговоры со «Спартаком» по Пальцеву

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику команды Валентину Пальцеву.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер в московский клуб этой зимой.

«Не знаю, как работает спортивный блок «Спартака», что они предпринимают. Но официальных переговоров по Пальцеву со «Спартаком» не было», — цитирует Газизова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Пальцев провел за «Динамо» 16 матчей в РПЛ. Также он принял участие в двух играх сборной России, дебютировав в составе национальной команды в сентябре.