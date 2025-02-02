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Сегодня, 19:10

Газизов: «Я не общался со «Спартаком» по трансферу Волка»

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб запросил 5 миллинов евро за трансфер вратаря Давида Волка в «Спартак».

«Это вранье. Никакого предложения в «Динамо» не поступало. Я со «Спартаком не общался, официально ничего не было», — цитирует Газизова Metaratings.ru

Контракт Волка с клубом действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне в активе 23-летнего футболиста 21 матч во всех турнирах, 19 пропущенных голов и восемь встреч «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Давид Волк
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