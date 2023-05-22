Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:02

Газизов — о словах Салиховой: «Я не знаю, кто это такая»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая предложила ему попробовать себя в Медиалиге.

«Я не знаю, кто это такая. Вы знаете? Завтра еще кто-то скажет обо мне, и я буду отвечает на этом?» — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Салихова изданию Metaratings.ru выразила надежду, что Газизова никто не возьмет в профессиональный спорт и посоветовала ему попробовать себя в Медиалиге.

10 августа 2022 года «Спартак» подал иск к Газизову о возвращении клубу данной суммы. Тогда юрист «Спартака» Елена Чачуа заявляла, что Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы генеральным директором красно-белых.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года функционер вернулся к работе генеральным директором в «Уфе».

Зарема Салихова
Шамиль Газизов
22
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Роши назвал несправедливым удаление бразильца: «Прискорбно, что такое до сих пор случается»

Непомнящий считает, что ЦСКА все еще фаворит на серебро РПЛ