Газизов заявил, что продолжит разбирательство с Федуном в правовом поле

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что намерен продолжить разбирательство с бывшим владельцем московского клуба Леонидом Федуном в правовом поле.

Ранее юрист красно-белых Елена Чачуа сообщила ТАСС об отмене решения о взыскании 89 миллионов рублей с экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Верховным судом Башкортостана.

«Кто сказал, что финальная точка поставлена? Юрист может хоть что говорить. Что дальше? Я нахожусь в правовом поле. Единственный вариант бороться с олигархами — находиться в правовом поле. Шансы очень маленькие, учитывая, кто и что стоит за этим. Бороться надо до конца. Вот и все», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов подавал иск с требованием выплатить ему определенную часть средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Специалист работал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся в «Уфу», где работал с 2012 года до момента перехода в «Спартак».

Леонид Федун перестал быть владельцем «Спартака» 22 августа нынешнего года. Компания «Лукойл» купила 100 процентов акций клуба, а Федун вышел из состава акционеров и покинул пост президента красно-белых.