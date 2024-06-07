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7 июня, 23:48

Газизов заявил, что у него нет реваншистских настроений к «Спартаку»

Алина Савинова
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, будет ли для него принципиальным матч против «Спартака» в РПЛ.

«Нет, мы все понимаем, что «Спартак» любим миллионами и всегда раздражитель. На него не надо настраиваться. Тем более нам. Любая игра против «Спартака» всегда необычная. Есть ли желание что-то доказать? Это футбол. Реваншистских настроений у меня нет», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

По итогам минувшего сезона команда из Махачкалы заняла 2-е место в первой лиге и впервые в истории вышла в РПЛ.

Газизов работал гендиректором «Спартака» в 2020 году, а после ухода из столичного клуба судился с его владельцем Леонидом Федуном по поводу выплаты неустойки.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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