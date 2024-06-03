Газманов — о российском футболе: «Нужно использовать меньше заграничных гастролеров»

Известный российский певец и композитор Олег Газманов в разговоре с «СЭ» оценил уровень российского футбола.

«Наш футбол — это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше — мировых! Чтобы это было, нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать. Был в Эйндховене, когда населения города насчитывало всего 80 тысяч человек. При этом, у них 80 полей! И пацанам деваться некуда, играют с утра до вечера. Футбол — самая массовая игра в мире, мы должны быть первыми», — сказал Газманов «СЭ».

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов. 8 из них одновременно могут находиться на поле.