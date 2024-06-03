Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:56

Газманов — о российском футболе: «Нужно использовать меньше заграничных гастролеров»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский певец и композитор Олег Газманов в разговоре с «СЭ» оценил уровень российского футбола.

«Наш футбол — это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше — мировых! Чтобы это было, нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать. Был в Эйндховене, когда населения города насчитывало всего 80 тысяч человек. При этом, у них 80 полей! И пацанам деваться некуда, играют с утра до вечера. Футбол — самая массовая игра в мире, мы должны быть первыми», — сказал Газманов «СЭ».

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов. 8 из них одновременно могут находиться на поле.

Футбол
РПЛ
РФС
1
0
Читайте также
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Филимонов считает ожидаемым чемпионство «Зенита» в сезоне-2023/24