Газон «ВТБ Арены» полностью заменят во время зимней паузы

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Газон футбольного стадиона «ВТБ Арена» планируют полностью заменить во время зимней паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Во время зимней паузы в чемпионате России пройдет реновация газона на «ВТБ Арене». Газон будет полностью заменен», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
«ВТБ Арена» является многофункциональным спортивным комплексом, который расположен в Петровском парке (Москва). Он был построен на месте снесенного стадиона «Динамо». На поле стадиона проводят домашние матчи бело-голубые, а также «Родина» (Первая лига).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования