Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

Газзаев хочет, чтобы ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Ожидания от матча самые наилучшие! Конечно, я буду болеть за ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы команда стала серебряным призером. Но соперник очень серьезный. Если «Ростов» победит, то может занять второе место, стать серебряным призером чемпионата России. Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата. Никто не захочет уступать, будет серьезное противостояние. Будем надеяться, что будет игра, а все болельщики получат удовольствие не только от матча, но и от результата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Спартак» находится на третьем месте с 54 очками. «Ростов» занимает четвертую позицию с 53 очками.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5125129-gazzaev-ochen-hotelos-by-chtoby-cska-zavoeval-serebro-no-rostov-seryoznyj-sopernik.html
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Червиченко — о результатах «Спартака» после ухода Федуна: «У новой команды пока явное преимущество»
Стали известны составы «Зенита» и «Факела» на игру 30-го тура РПЛ
«Ахмат» — «Краснодар»: 18-летний Кокшаров впервые выйдет в стартовом составе гостей, Сперцян остался в запасе
Казанский заявил, что Карпин провел мощнейший сезон с точки зрения тренерских навыков
«Пари НН» — «Химки»: стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
«Оренбург» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе, Смолов вне заявки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент защитника «Сочи» Дркушича об интересе «Динамо»: «Мы разговаривали в январе»

ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ