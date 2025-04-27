Газзаев: «Рука Абдулкадырова — это пенальти»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру молодого защитника Джамалутдина Абдулкадырова в дерби со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Было тревожно за молодого Абдулкадырова, который вышел в центре защиты ЦСКА?

— Конечно, надо делать скиду на его первую игру на таком уровне. Вроде грубых просчетов у него и не было. Но опыта немного не хватило. На нем пенальти поставили...

— А был ли пенальти?

— По современным трактовкам, это 11-метровый. Но в остальном молодой защитник не выпадал. И на стандарты приходил в чужую штрафную. Так что по первой игре оставил нормальное впечатление.