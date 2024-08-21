Газзаев назвал «Динамо» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Краснодар» в этом сезоне пока очень тяжело набирает очки, и если сейчас сопоставить эти два клуба, то «Динамо» явно в лучшем состоянии. Еще и матч будет проходить на «ВТБ Арене». Поэтому у «Динамо» действительно есть неплохой шанс добиться победы. В целом в этом матче они являются фаворитами, хотя не стоит недооценивать амбиции «Краснодара», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет на «ВТБ Арене» 25 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Денис Сафронов