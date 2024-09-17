Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

Газзаев назвал лучший летний трансфер ЦСКА

Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» выделил лучшие трансферы армейцев минувшим летом.

«Что касается трансферов армейцев, то они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист. Так еще и результативный, что он показал еще в «Сочи». Даже в матче с «Зенитом», выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. 21-летний футболист выступал за сочинцев с января 2024 года, за это время он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах.

Денис Сафронов

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Сауль Гуарирапа

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Газзаев раскритиковал заявление Шевелева: «Обидно, что занижают достоинства и достижения команды»
«Зенит» — «Рубин»: сине-бело-голубые увеличили преимущество
Колыванов не считает победу над «Ахматом» заслугой «Динамо»
Ари: «Мусаев — топ-тренер. С ним «Краснодар» добьется успеха»
Топ-матч Сперцяна и Кривцова, наращивание прессинга «Краснодара». 10 мыслей о первой победе Мусаева над Карпиным
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя